Прекратите эту войну: Бербок обратилась к Лаврову на встрече G20

Германия призвала Россию закончить войну против Украины и прекратить нарушать международный порядок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в том, что она парализовала работу G20 своей захватнической войной против Украины.

Бербок обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову на встрече глав МИД стран "Большой двадцатки" в Индии.

"Мы верим в многосторонность. Прекратите эту войну! Прекратите нарушать международный порядок!" - сказала она.

Напомним, вчера Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, его целью является уничтожение Украины.

Кроме того, немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Россию вывести войска для мирных переговоров с Украиной.

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