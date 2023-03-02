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Прекратите эту войну: Бербок обратилась к Лаврову на встрече G20

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Индия, Четверг 02 марта 2023 11:56
Прекратите эту войну: Бербок обратилась к Лаврову на встрече G20 Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия призвала Россию закончить войну против Украины и прекратить нарушать международный порядок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в том, что она парализовала работу G20 своей захватнической войной против Украины.

Бербок обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову на встрече глав МИД стран "Большой двадцатки" в Индии.

"Мы верим в многосторонность. Прекратите эту войну! Прекратите нарушать международный порядок!" - сказала она.

Напомним, вчера Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, его целью является уничтожение Украины.

Кроме того, немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Россию вывести войска для мирных переговоров с Украиной.

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