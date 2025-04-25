"Припини брехати": Макрон жорстко звернувся до Путіна і нагадав Трампу, хто агресор

Під час візиту до Мадагаскару президент Франції Еммануель Макрон озвучив ключові тези щодо позиції Парижа у питанні війни в Україні.
Повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Франції в Україні.
Як пояснили у посольстві, Макрон підкреслив, що позиція Франції залишається незмінною: держава послідовно виступає за суверенітет народів і територіальну цілісність у межах міжнародного права. Він наголосив, що Франція не дотримується подвійних стандартів.
Стосовно України Макрон заявив, що Франція продовжить підтримувати право українського народу жити в мирі на своїй землі, в межах міжнародно визнаних кордонів. Він нагадав, що агресором є Росія, а жертвою - Україна.
Макрон відзначив значний крок президента України Володимира Зеленського, який погодився на безумовне припинення вогню за ініціативою США. У зв’язку з цим, за словами Макрона, обурення Вашингтона має бути спрямоване лише на одну особу - Володимира Путіна, який досі не погодився на мир.
"Президент Республіки заявив, що президент Путін повинен "припинити брехати": говорити, що він хоче миру й при цьому продовжувати бомбити Україну та забирати життя, як це було вчора ввечері в Києві, - це несумісні речі", - розповіли у посольстві.
На завершення Макрон підкреслив, що лише після досягнення припинення вогню можна буде говорити про побудову справедливого та довготривалого миру.
Нагадаємо, що Путін стверджує, що прагне миру. Нещодавно він відреагував на пропозицію президента Зеленського про тимчасове припинення атак на об'єкти цивільної інфраструктури на 30 днів. Путін зазначив, що з цією ініціативою "треба розібратися" і навіть висловив готовність до переговорів з Києвом. Проте, незважаючи на це, Росія продовжує обстрілювати Україну та забирати життя людей.
Зокрема, в ніч на 24 квітня російські війська здійснили масований комбінований напад на Україну, використовуючи дрони та різні типи ракет. Ударів зазнали Київ, Харків, Павлоград та інші регіони, внаслідок чого сталися руйнування, жертви та численні постраждалі.
Проте США тиснуть на Україну для завершення війни, а не на Росію. Раніше держсекретар США Марко Рубіо відмовився від участі в переговорах щодо України в Лондоні. Як повідомляє Reuters, таке рішення він ухвалив після того, як Україна відмовилася обговорювати питання територій до досягнення припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський підкреслював, що повне і безумовне припинення вогню повинно стати першим кроком до миру, і він не визнає Крим російським.
У свою чергу, президент США Дональд Трамп, коментуючи заяву Зеленського про Крим, зазначив, що вона нібито шкодить мирним зусиллям.
Водночас, США не чинять відповідного тиску на Росію. Як зазначила голова дипломатії ЄС Каї Каллас, Вашингтон не використовує інструменти тиску на РФ.
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