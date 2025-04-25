"Прекрати врать": Макрон жестко обратился к Путину и напомнил Трампу, кто агрессор

Во время визита на Мадагаскар президент Франции Эммануэль Макрон озвучил ключевые тезисы относительно позиции Парижа в вопросе войны в Украине.
Сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Франции в Украине.
Как пояснили в посольстве, Макрон подчеркнул, что позиция Франции остается неизменной: государство последовательно выступает за суверенитет народов и территориальную целостность в рамках международного права. Он подчеркнул, что Франция не придерживается двойных стандартов.
Относительно Украины Макрон заявил, что Франция продолжит поддерживать право украинского народа жить в мире на своей земле, в пределах международно признанных границ. Он напомнил, что агрессором является Россия, а жертвой - Украина.
Макрон отметил значительный шаг президента Украины Владимира Зеленского, который согласился на безусловное прекращение огня по инициативе США. В связи с этим, по словам Макрона, возмущение Вашингтона должно быть направлено только на одно лицо - Владимира Путина, который до сих пор не согласился на мир.
"Президент Республики заявил, что президент Путин должен "прекратить врать": говорить, что он хочет мира и при этом продолжать бомбить Украину и забирать жизни, как это было вчера вечером в Киеве, - это несовместимые вещи", - рассказали в посольстве.
В завершение Макрон подчеркнул, что только после достижения прекращения огня можно будет говорить о построении справедливого и долговременного мира.
Напомним, что Путин утверждает, что стремится к миру. Недавно он отреагировал на предложение президента Зеленского о временном прекращении атак на объекты гражданской инфраструктуры на 30 дней. Путин отметил, что с этой инициативой "надо разобраться" и даже выразил готовность к переговорам с Киевом. Однако, несмотря на это, Россия продолжает обстреливать Украину и забирать жизни людей.
В частности, в ночь на 24 апреля российские войска совершили массированное комбинированное нападение на Украину, используя дроны и различные типы ракет. Ударам подверглись Киев, Харьков, Павлоград и другие регионы, в результате чего произошли разрушения, жертвы и многочисленные пострадавшие.
Однако США давят на Украину для завершения войны, а не на Россию. Ранее госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине в Лондоне. Как сообщает Reuters, такое решение он принял после того, как Украина отказалась обсуждать вопрос территорий до достижения прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к миру, и он не признает Крым российским.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп, комментируя заявление Зеленского о Крыме, отметил, что оно якобы вредит мирным усилиям.
В то же время, США не оказывают соответствующего давления на Россию. Как отметила глава дипломатии ЕС Каи Каллас, Вашингтон не использует инструменты давления на РФ.
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