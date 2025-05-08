Припинення вогню в Україні вже діє? У РФ кажуть про початок "триденного перемир'я" Путіна

Опівночі 8 травня у Росії заявили про початок дії режиму припинення вогню з Україною строком на три дні, раніше анонсованого диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Попри те, що офіціального підтвердження з боку Міністерства оборони країни-агресора досі публічно не було оприлюднено, пропагандистські російські державні інформагенції та провідні медіаресурси написали опівночі (за київським часом), що таке "перемир'я" розпочалося з боку РФ.
Згідно з раніше заявленими керівництвом Росії термінами, дане "перемир'я" начебто має розпочатися о 00:00 8 травня, повинне тривати також упродовж 9 травня, й до опівночі 11 травня. Тобто загалом три доби.
Варто звернути увагу, що за даними Повітряних сил Збройних сил України, крайня активність ворога у повітрі фіксувалася 7 травня о 23:01, коли повідомлялося про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ на територію Сумської області.
Станом на зараз на карті повітряної тривоги в Україні "червоні" зони лишаються тільки в окупованому Криму, в Луганській області та частково - у Харківській області. Такі дані демонструє OSINT-моніторинг (інформація на ньому береться з відкритих джерел).
У Генеральному штабі ЗСУ заяви російської сторони про начебто початок режиму припинення вогню - ніяк не коментували.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін оголосив тимчасове "перемир’я", нібито з гуманітарною метою у період з 8 до 11 травня. Головною ідеєю глави Кремля є "безпечне" проведення у Москві 9 травня великого параду на честь 80-річчя перемоги над гітлерівською Німеччиною у Другій Світовій війні.
Як відзначав президент України Володимир Зеленський, офіційний Київ готовий підтримати припинення вогню, якщо країна-терорист РФ відповість дзеркально. Також глава держави наголошував, що Росія може погодитися на припинення вогню на 30 днів, але для цього необхідний тиск з боку США.
Варто зауважити, що українські військові скептично ставляться до російського "перемир'я", а нагадають, що РФ на Великдень сама не дотримувалася свого "режиму тиші".
Президент Франції Еммануель Макрон також озвучив думку, що Путіна ймовірно не дотримуватиметься раніше особисто анонсованого так званого "перемир'я" з нагоди "Дня перемоги".
Додамо, у Білому домі, реагуючи на ідею Путіна щодо триденного "перемир'я", нагадали, що президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає повного припинення вогню між Україною та Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.