Припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО, - Рютте

Росія може напасти на НАТО

Нагадаємо, раніше розвідка Німеччини повідомляла, що Росія, ймовірно, готується до можливої великомасштабної війни з НАТО. Припускається, що російський диктатор Володимир Путін має намір досягати своїх цілей силовим шляхом.

Пізніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напад з боку Росії може відбутися вже за кілька років, і наголосив, що Литва має близько чотирьох-п’яти років для підготовки.

Крім того, минулого місяця стало відомо, що Росія активізувала спостереження за діяльністю НАТО в Балтійському морі. Ба більше, росіяни неодноразово вдались до демонстрацій сили та провокацій.

За словами генсека НАТО Марка Рютте, Росія стрімко нарощує своє озброєння. Країна може підготуватися до нападу на НАТО протягом 5 років.

Він також наголосив, що членам Альянсу необхідно здійснити "квантовий стрибок" у колективній обороні на тлі загрози з боку Росії, що зберігається. Протиповітряну і протиракетну оборону потрібно збільшити на 400%.

Рютте також розповідав, що за три місяці Росія виробляє стільки ж боєприпасів, скільки весь блок НАТО за рік.

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