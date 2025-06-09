Прекращение огня в Украине несет риски для НАТО, - Рютте

Россия может напасть на НАТО

Напомним, ранее разведка Германии сообщала, что Россия, вероятно, готовится к возможной крупномасштабной войне с НАТО. Предполагается, что российский диктатор Владимир Путин намерен достигать своих целей силовым путем.

Позже президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нападение со стороны России может произойти уже через несколько лет, и подчеркнул, что Литва имеет около четырех-пяти лет для подготовки.

Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что Россия активизировала наблюдение за деятельностью НАТО в Балтийском море. Более того, россияне неоднократно прибегали к демонстрациям силы и провокациям.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, Россия стремительно наращивает свое вооружение. Страна может подготовиться к нападению на НАТО в течение 5 лет.

Он также подчеркнул, что членам Альянса необходимо осуществить "квантовый скачок" в коллективной обороне на фоне сохраняющейся угрозы со стороны России. Противовоздушную и противоракетную оборону нужно увеличить на 400%.

Рютте также рассказывал, что за три месяца Россия производит столько же боеприпасов, сколько весь блок НАТО за год.

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