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Припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО, - Рютте

Понеділок 09 червня 2025 20:58
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Припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО, - Рютте Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що несе ризики для держав-членів НАТО.

Як передає РБК-Україна, про це генсек НАТО Марк Рютте заявив під час виступу в Chatham House.

Відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, ризики для НАТО зростуть, Рютте сказав: "Це - констатація факту, я думаю".

"Навіть поки війна проти України триває, вони (росіяни – ред.) все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання. Відповідаючи на ваше запитання, я маю на увазі, що це - констатація факту", - зазначив генсек НАТО.

Росія може напасти на НАТО

Нагадаємо, раніше розвідка Німеччини повідомляла, що Росія, ймовірно, готується до можливої великомасштабної війни з НАТО. Припускається, що російський диктатор Володимир Путін має намір досягати своїх цілей силовим шляхом.

Пізніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напад з боку Росії може відбутися вже за кілька років, і наголосив, що Литва має близько чотирьох-п’яти років для підготовки.

Крім того, минулого місяця стало відомо, що Росія активізувала спостереження за діяльністю НАТО в Балтійському морі. Ба більше, росіяни неодноразово вдались до демонстрацій сили та провокацій.

За словами генсека НАТО Марка Рютте, Росія стрімко нарощує своє озброєння. Країна може підготуватися до нападу на НАТО протягом 5 років.

Він також наголосив, що членам Альянсу необхідно здійснити "квантовий стрибок" у колективній обороні на тлі загрози з боку Росії, що зберігається. Протиповітряну і протиракетну оборону потрібно збільшити на 400%.

Рютте також розповідав, що за три місяці Росія виробляє стільки ж боєприпасів, скільки весь блок НАТО за рік.

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