Прекращение огня в Украине несет риски для НАТО, - Рютте
Прекращение огня в Украине даст возможность России увеличить запасы оружия, что несет риски для государств-членов НАТО.
Как передает РБК-Украина, об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил во время выступления в Chatham House.
Отвечая на вопрос, справедливо ли утверждать, что после того, как будет достигнуто устойчивое прекращение огня в Украине, риски для НАТО возрастут, Рютте сказал: "Это - констатация факта, я думаю".
"Даже пока война против Украины продолжается, они (россияне - ред.) все еще могут несколько увеличить запасы на складах, но это дискуссионный вопрос. Отвечая на ваш вопрос, я имею в виду, что это - констатация факта", - отметил генсек НАТО.
Россия может напасть на НАТО
Напомним, ранее разведка Германии сообщала, что Россия, вероятно, готовится к возможной крупномасштабной войне с НАТО. Предполагается, что российский диктатор Владимир Путин намерен достигать своих целей силовым путем.
Позже президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нападение со стороны России может произойти уже через несколько лет, и подчеркнул, что Литва имеет около четырех-пяти лет для подготовки.
Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что Россия активизировала наблюдение за деятельностью НАТО в Балтийском море. Более того, россияне неоднократно прибегали к демонстрациям силы и провокациям.
По словам генсека НАТО Марка Рютте, Россия стремительно наращивает свое вооружение. Страна может подготовиться к нападению на НАТО в течение 5 лет.
Он также подчеркнул, что членам Альянса необходимо осуществить "квантовый скачок" в коллективной обороне на фоне сохраняющейся угрозы со стороны России. Противовоздушную и противоракетную оборону нужно увеличить на 400%.
Рютте также рассказывал, что за три месяца Россия производит столько же боеприпасов, сколько весь блок НАТО за год.
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