Припинення вогню в Україні може відбутися "за кілька днів", - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо сподівається, що припинення вогню між Росією та Україною може відбутися протягом "днів". За його словами, це станеться, якщо російські лідери погодяться.

Водночас Рубіо зауважив, що планує залучити дипломатів із країн-союзників G7, щоб зосередитися на припиненні війни на зустрічі цього тижня в Канаді.

"Ось як би ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів: жодна зі сторін не стріляє одна в одну - ні ракетами, ні кулями, нічим, ні артилерією… Стрілянина припиняється, бої зупиняються, і починаються розмови", - сказав він.