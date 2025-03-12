Прекращение огня в Украине может произойти "через несколько дней", - Рубио

Прекращение огня в Украине может произойти "через несколько дней". Этот вопрос будет поднят на обсуждении с дипломатами G7 в Канаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Госсекретарь США Марко Рубио надеется, что прекращение огня между Россией и Украиной может произойти в течение "дней". По его словам, это произойдет, если российские лидеры согласятся.
В то же время Рубио отметил, что планирует привлечь дипломатов из стран-союзников G7, чтобы сосредоточиться на прекращении войны на встрече на этой неделе в Канаде.
"Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна из сторон не стреляет друг в друга - ни ракетами, ни пулями, ничем, ни артиллерией... Стрельба прекращается, бои останавливаются, и начинаются разговоры", - сказал он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможных первых шагах для достижения мира. Он в частности предложил ввести режим прекращения огня в воздухе и на воде.
Стоит заметить, что во вторник, 11 марта, во время встречи в Саудовской Аравии, американская сторона предложила ввести режим тишины по всей территории, и Украина согласилась на это предложение.
Сейчас ожидается, как отреагирует Россия относительно прекращения огня. Ранее госсекретарь США заявил, что Штаты свяжутся с Россией по этому вопросу уже 12 марта.
После чего Трамп сообщил, что его делегация едет в Россию, где они будут говорить о 30-дневном прекращении огня с Украиной.
Кроме того, Зеленский ранее сегодня объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины.
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