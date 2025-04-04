Припинення вогню між РФ та Україною було порушено декілька разів, - Рубіо

США визнали, що припинення вогню між Росією та Україною було порушено декілька разів. Але Вашингтон вважає, що сторони ближче до миру, ніж раніше.

"Ми бачимо, що припинення вогню було порушено декілька разів. Але знову ж таки ми ближче до миру, бо обидві сторони говорять одна з одною, але наразі вони не хочуть припинення конфлікту. Це не про те, чи можна довіряти Путіну, я нікому не довіряю. Це не про довіру Путіну, це про дії. Якщо ви зацікавлені у мирі, ви припиняєте вогонь, припиняєте битися і пропонуєте умови, на яких хочете закінчити війну, і це повинні бути адекватні умови", - сказав він.

Рубіо додав, що війна триває, тому "зараз щось буде вибухати і в Україні, і в Росії". За його словами, мета президента США Дональда Трампа - повне припинення вогню між РФ та Україною.

"Це те, що ми хочемо припинити. Якщо у нас повне припинення вогню, нічого не має вибухати, але росіяни на це не погодилися. Вони хотіли певні умови, вони порушать ці умови. І тому говорили про часткове припинення вогню, але одна з причин, чому ми не проштовхували часткове припинення вогню, тому що завжди є розмова про те, по чому можна бити, по чому не можна бити", - зазначив Рубіо.

Держсекретар додав, що США хочуть почути від Росії, чи готова вона до миру. За його словами, якщо Москва відповість "так", то є спосіб досягти миру, але якщо "ні" - то США мають знати раніше, щоб "підігнати політику".