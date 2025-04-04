Прекращение огня между РФ и Украиной было нарушено несколько раз, - Рубио
США признали, что прекращение огня между Россией и Украиной было нарушено несколько раз. Но Вашингтон считает, что стороны ближе к миру, чем раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио во время пресс-конференции после встречи министров стран НАТО.
"Мы видим, что прекращение огня было нарушено несколько раз. Но опять же мы ближе к миру, потому что обе стороны говорят друг с другом, но пока они не хотят прекращения конфликта. Это не о том, можно ли доверять Путину, я никому не доверяю. Это не о доверии Путину, это о действиях. Если вы заинтересованы в мире, вы прекращаете огонь, прекращаете сражаться и предлагаете условия, на которых хотите закончить войну, и это должны быть адекватные условия", - сказал он.
Рубио добавил, что война продолжается, поэтому "сейчас что-то будет взрываться и в Украине, и в России". По его словам, цель президента США Дональда Трампа - полное прекращение огня между РФ и Украиной.
"Это то, что мы хотим прекратить. Если у нас полное прекращение огня, ничего не должно взрываться, но россияне на это не согласились. Они хотели определенные условия, они нарушат эти условия. И поэтому говорили о частичном прекращении огня, но одна из причин, почему мы не проталкивали частичное прекращение огня, потому что всегда есть разговор о том, по чему можно бить, по чему нельзя бить", - отметил Рубио.
Госсекретарь добавил, что США хотят услышать от России, готова ли она к миру. По его словам, если Москва ответит "да", то есть способ достичь мира, но если "нет" - то США должны знать раньше, чтобы "подогнать политику".
Перемирие между Украиной и РФ
Напомним, что во время своего разговора президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин согласились на энергетическое перемирие. Оно предусматривает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре сторон.
Позже на встречах в Саудовской Аравии команды Украины и США, а также отдельно США и Россия обсуждали безопасность в Черном море. Это предусматривало обеспечение безопасности гражданского судоходства.
Украина согласилась на обсужденные с США договоренности, но Россия выдвигает требования. Хотя Москва и утверждает, что придерживается энергетического перемирия, в марте армия РФ атаковала энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях. При этом Россия обвиняет Украину в нарушении перемирия.
В Офисе президента отмечали, что Украина считает энергетическое перемирие действующим.
Больше о перемирии и что о нем говорят Украина, США и Россия - в материале РБК-Украина.
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