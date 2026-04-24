Припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою" продовжено на три тижні, - Трамп

За словами президента США в БІлому домі пройшла зустріч за участю віце-президента Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо, посла в Ізраїлі Майка Хакабі та посла у Лівані Мішеля Ісси та високопоставленими представниками Ізраїлю та Лівану.

"Зустріч пройшла дуже добре! Сполучені Штати співпрацюватимуть з Ліваном, щоб допомогти йому захиститися від "Хезболли". Припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні", - повідомив Траамп у соцмережі.

Він також додав, що з нетерпінням чекає на зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом Лівану Джозефом Ауном.

"Для мене було великою честю бути учасником цієї історичної зустрічі", - додав американський лідер.

За інормацією Sky News, Трамп додав, що прем'єр-міністр Ізраїлю та президент Лівану можуть зустрітися в Білому домі протягом наступних трьох тижнів.

Президент США також заявив, що існує "великий шанс" на те, що наступного року може бути укладено довгострокову мирну угоду між обома країнами.

"Я думаю, що це має бути легкий (мир) порівняно з деякими речами, над якими ми працюємо", - додав він.

Окрім цього, Трамп зазначив, що Ірану доведеться припинити фінансування бойовиків "Хезболли" в рамках майбутньої угоди США та Тегерану.