Ліван звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах після загибелі журналістки внаслідок авіаудару

07:30 23.04.2026 Чт
2 хв
На півдні Лівану загинула журналістка Амаль Халіль
aimg Юлія Маловічко

Ліванський прем'єр Наваф Салам звинуватив Тель-Авів у воєнних злочинах після загибелі журналістки Амалі Халіль на півдні країни в резульатті авіаудару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Угода з Іраном буде "через день-два": Трамп анонсував фінал війни

Заяви ліванської сторони

Як ствердужє ліванське інформаційне агентство NNA, Амаль Халіль, яка працювала в ліванській газеті "Аль-Ахбар", загинула під час виконання своєї журналістської роботи. Наголошується, що вона є четвертою працівницею ЗМІ, що загинули в результаті атак Ізраїлю на Ліван з березня.

Іншу журналістку ліванська влада ідентифікувала як Зейнаб Фарадж, фотожурналістку-фріланс-журналістку. "Аль-Ахбар" – лівої газети, що підтримує "Хезболлу".

Двоє журналістів сховалися під час серії авіаударів у місті Тайрі на півдні Лівану, коли будівля, в якій вони перебували, була уражена.

Ліванська влада також звинуватила ізраїльські сили у спробі перешкодити працівникам екстрених служб врятувати їх, а працівники Червоного Хреста доставили Фараджа до лікарні під "ворожим вогнем", повідомляє NNA.

"Напади на журналістів та перешкоджання доступу рятувальних команд до них, а потім повторні напади на ці команди після їх прибуття є воєнними злочинами", – написав прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам в своєму X.

Позиція Ізраїлю

Ізраїльські військові визнали, що в результаті ударів двоє журналістів отримали поранення, але заявили, що "не переслідують журналістів і діють для зменшення шкоди, завданої їм, водночас забезпечуючи безпеку своїх військ".

В Ізраїлі також наполягали, що не перешкоджали командам отримати доступ до району, і заявили, що деталі інциденту перевіряються.

ЦАХАЛ додало при цьому, що їхні сили на півдні Лівану бачили два транспортні засоби, що їхали з "військової споруди", яку, за їхніми словами, використовувала "Хезболла".

За їхніми словами, "терористи" на транспортних засобах наблизилися до сил у загрозливій манері. Потім військові напали на один з транспортних засобів та будівлю, з якої втекли ці люди.

"CNN не може незалежно перевірити ні ліванські, ні ізраїльські версії" - повідомляє інформагентство.

Як відомо, Ізраїль продовжив атаки по об’єктах угруповання “Хезболла” попри оголошене перемир’я, яке було досягнуто з Ліваном 17 квітня за київським часом.

Другий раунд прямих переговорів між ізраїльськими та ліванськими посадовцями заплановано на четвер у Вашингтоні, повідомили ізраїльський чиновник та представник Державного департаменту.

