Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" продлено на три недели, - Трамп

01:18 24.04.2026 Пт
2 мин
Президент США заявил о "большом шансе" на то, что в следующем году может быть заключено долгосрочное мирное соглашение между обеими странами
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и "Хезболлой" на три недели. Это заявление он произнес по результатам встречи с ливанскими и израильскими чиновниками в Овальном кабинете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth и Sky News.

По словам президента США в Белом доме прошла встреча с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, посла в Израиле Майка Хакаби и посла в Ливане Мишеля Иссы и высокопоставленными представителями Израиля и Ливана.

"Встреча прошла очень хорошо! Соединенные Штаты будут сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от "Хезболлы". Прекращение огня между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели", - сообщил Траамп в соцсети.

Он также добавил, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном.

"Для меня было большой честью быть участником этой исторической встречи", - добавил американский лидер.

По инормации Sky News, Трамп добавил, что премьер-министр Израиля и президент Ливана могут встретиться в Белом доме в течение следующих трех недель.

Президент США также заявил, что существует "большой шанс" на то, что в следующем году может быть заключено долгосрочное мирное соглашение между обеими странами.

"Я думаю, что это должен быть легкий (мир) по сравнению с некоторыми вещами, над которыми мы работаем", - добавил он.

Кроме этого, Трамп отметил, что Ирану придется прекратить финансирование боевиков "Хезболлы" в рамках будущего соглашения США и Тегерана.

От перемирия к эскалации

Напомним, хрупкая договоренность о прекращении огня между Израилем и Ливаном в отношении боевиков "Хезболлы", достигнутая 16 апреля, была нарушена на днях.

Сначала Израиль заявил об ударах по боевикам в южной части Ливана как результат самозащиты, что не отрицали договоренности о прекращении огня. Однако уже 23 апреля ЦАХАЛ заявил о ракетных обстрелах оппонента, часть из которых была перехвачена.

Израильская армия также отметила запущенную боевиками ракету по самолету своих ВВС, а также ракетный обстрел непосредственно военных.

Кроме этого, накануне Ливан обвинил Израиль в военных преступлениях после гибели журналистки в результате авиаудара, который якобы совершил Тель-Авив. Также была ранена еще одна представительница СМИ.

