Прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" продлено на три недели, - Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и "Хезболлой" на три недели. Это заявление он произнес по результатам встречи с ливанскими и израильскими чиновниками в Овальном кабинете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth и Sky News.

По словам президента США в Белом доме прошла встреча с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, посла в Израиле Майка Хакаби и посла в Ливане Мишеля Иссы и высокопоставленными представителями Израиля и Ливана.

"Встреча прошла очень хорошо! Соединенные Штаты будут сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от "Хезболлы". Прекращение огня между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели", - сообщил Траамп в соцсети.

Он также добавил, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном.

"Для меня было большой честью быть участником этой исторической встречи", - добавил американский лидер.

По инормации Sky News, Трамп добавил, что премьер-министр Израиля и президент Ливана могут встретиться в Белом доме в течение следующих трех недель.

Президент США также заявил, что существует "большой шанс" на то, что в следующем году может быть заключено долгосрочное мирное соглашение между обеими странами.

"Я думаю, что это должен быть легкий (мир) по сравнению с некоторыми вещами, над которыми мы работаем", - добавил он.

Кроме этого, Трамп отметил, что Ирану придется прекратить финансирование боевиков "Хезболлы" в рамках будущего соглашения США и Тегерана.