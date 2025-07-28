Припинення війни Ізраїлю з ХАМАС може відкластися: що заявили у США

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що, на його думку, Ізраїль дійшов висновку, що завершити війну з ХАМАС на умовах, які б гарантували безпеку для країни, неможливо.
Про це повідомив сенатор США Ліндсі Грем, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNBC.
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що, на його думку, Ізраїль дійшов висновку, що завершити війну з ХАМАС на умовах, які б гарантували безпеку для країни, неможливо.
За словами політика, в Ізраїлі дійшли висновку, що домовитися з ХАМАС не вдасться.
"Ізраїль, на мою думку, дійшов висновку, що досягти завершення війни з ХАМАС на умовах, які б забезпечували безпеку для Ізраїлю, неможливо", - сказав він.
Грем, посилаючись на позицію колишнього президента США Дональда Трампа, підкреслив, що перемовини з ХАМАС не мають перспективи.
"Це релігійні нацисти, які мають на меті знищити Ізраїль", - заявив американський сенатор.
Він вважає, що Ізраїль готується до масштабної військової кампанії в секторі Гази:
"Вони зроблять у Газі те, що ми зробили в Токіо та Берліні - захоплять це місце силою, а потім почнуть усе спочатку, створивши найкраще майбутнє для палестинців", - сказав політик
Грем також висловив сподівання, що контроль над Західним берегом та Газою у перспективі перейде до арабського управління.
Агентство Reuters повідомило, що в п’ятницю Дональд Трамп і Біньямін Нетаньяху фактично відкинули можливість переговорів із ХАМАС щодо припинення вогню в секторі Газа. За їх словами, палестинське угруповання не налаштоване на укладання будь-якої угоди.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що наразі розглядаються "альтернативні" шляхи досягнення цілей - зокрема, повернення заручників і повалення влади ХАМАС у Газі.
Вчора Трамп заявив, що Ізраїлю доведеться ухвалити рішення про подальші кроки в секторі Газа.
Нагадаємо, 27 липня ізраїльська армія (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про щоденні гуманітарні паузи в бойових діях у секторі Газа. Вони триватимуть з 10:00 до 20:00 за місцевим часом і будуть діяти лише в окремих районах, щоб забезпечити безпечне постачання гуманітарної допомоги.
Крім того, міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен заявив, що Ізраїль вирішив збільшити обсяги гуманітарної допомоги для Гази, аби уникнути можливих санкцій з боку Європейського Союзу.
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