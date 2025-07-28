Припинення війни Ізраїлю з ХАМАС може відкластися: що заявили у США

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що, на його думку, Ізраїль дійшов висновку, що завершити війну з ХАМАС на умовах, які б гарантували безпеку для країни, неможливо.

За словами політика, в Ізраїлі дійшли висновку, що домовитися з ХАМАС не вдасться.

"Ізраїль, на мою думку, дійшов висновку, що досягти завершення війни з ХАМАС на умовах, які б забезпечували безпеку для Ізраїлю, неможливо", - сказав він.

Грем, посилаючись на позицію колишнього президента США Дональда Трампа, підкреслив, що перемовини з ХАМАС не мають перспективи.

"Це релігійні нацисти, які мають на меті знищити Ізраїль", - заявив американський сенатор.

Він вважає, що Ізраїль готується до масштабної військової кампанії в секторі Гази:

"Вони зроблять у Газі те, що ми зробили в Токіо та Берліні - захоплять це місце силою, а потім почнуть усе спочатку, створивши найкраще майбутнє для палестинців", - сказав політик

Грем також висловив сподівання, що контроль над Західним берегом та Газою у перспективі перейде до арабського управління.