Прекращение войны Израиля с ХАМАС может отложиться: что заявили в США

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что, по его мнению, Израиль пришел к выводу, что завершить войну с ХАМАС на условиях, которые бы гарантировали безопасность для страны, невозможно.
Об этом сообщил сенатор США Линдси Грэм, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNBC.
Сенатор Линдси Грэм заявил, что, по его мнению, Израиль пришел к выводу, что завершить войну с ХАМАС на условиях, которые бы гарантировали безопасность для страны, невозможно.
По словам политика, в Израиле пришли к выводу, что договориться с ХАМАС не удастся.
"Израиль, по моему мнению, пришел к выводу, что достичь завершения войны с ХАМАС на условиях, которые бы обеспечивали безопасность для Израиля, невозможно", - сказал он.
Грэм, ссылаясь на позицию бывшего президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что переговоры с ХАМАС не имеют перспективы.
"Это религиозные нацисты, которые имеют целью уничтожить Израиль", - заявил американский сенатор.
Он считает, что Израиль готовится к масштабной военной кампании в секторе Газа:
"Они сделают в Газе то, что мы сделали в Токио и Берлине - захватят это место силой, а затем начнут все сначала, создав лучшее будущее для палестинцев", - сказал политик
Грэм также выразил надежду, что контроль над Западным берегом и Газой в перспективе перейдёт к арабскому управлению.
Агентство Reuters сообщило, что в пятницу Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху фактически отвергли возможность переговоров с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа. По их словам, палестинская группировка не настроена на заключение какого-либо соглашения.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что сейчас рассматриваются "альтернативные" пути достижения целей - в частности, возвращение заложников и свержение власти ХАМАС в Газе.
Вчера Трамп заявил, что Израилю придется принять решение о дальнейших шагах в секторе Газа.
Напомним, 27 июля израильская армия (ЦАХАЛ) официально объявила о ежедневных гуманитарных паузах в боевых действиях в секторе Газа. Они продлятся с 10:00 до 20:00 по местному времени и будут действовать только в отдельных районах, чтобы обеспечить безопасные поставки гуманитарной помощи.
Кроме того, министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль решил увеличить объемы гуманитарной помощи для Газы, чтобы избежать возможных санкций со стороны Европейского Союза.
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