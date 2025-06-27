Припинення співпраці Ірану з МАГАТЕ вийшло на фінішну пряму

За його словами, законопроект про призупинення співпраці з ядерним наглядовим органом ООН набув "обов’язкової сили".

"Законопроект, який був схвалений парламентом і сьогодні (26 червня. - ред.) затверджений Радою вартових, є обов’язковим для виконання, і немає жодних сумнівів щодо його імплементації. Відтепер наші відносини та співпраця з Міжнародним агентством з атомної енергії набудуть нової форми", - заявив він в ефірі державного телебачення.

У МАГАТЕ наразі не знають, чи останні атаки Ізраїлю та США відкинули ядерну програму Ірану на роки чи лише на місяці.