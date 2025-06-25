Іран пригрозив змінити участь у Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї

Іран може переглянути своє членство в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) після атак США та Ізраїлю по його ядерних об’єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, якого цитує CNN .

Як повідомив глава іранського МЗС, ці дії матимуть далекосяжні наслідки для політики Тегерана в ядерній сфері.

"Напад на наші ядерні об'єкти, безумовно, матиме серйозні та глибокі наслідки для майбутнього курсу Ірану", - наголосив він.

За словами міністра, Ісламська Республіка протягом багатьох років демонструвала відкритість і дотримувалася міжнародних зобов’язань у сфері нерозповсюдження.

"Ми багато років працювали над тим, щоб продемонструвати світові, що ми віддані Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і готові працювати в його рамках, але, на жаль, цей договір не зміг захистити нас чи нашу ядерну програму", - заявив Арагчі.

Глава МЗС Ірану додав, що подальший шлях у цьому питанні ще не визначено, але зміни можливі.

"Я уявляю, що погляд Ірану на ядерну програму та режим нерозповсюдження зазнає змін, напрямок яких я поки що не можу визначити", - сказав він.

Додамо, що з 1970 року Іран є учасником ДНЯЗ - ключової міжнародної угоди, що забороняє неядерним державам створювати чи володіти ядерною зброєю. Контроль за її дотриманням здійснює МАГАТЕ. Однак упродовж останніх місяців Ірану закидали ненадання відповідей щодо своєї ядерної діяльності, попри офіційні заяви про мирний характер програми.