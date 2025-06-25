Парламент Ірану схвалив розрив із МАГАТЕ, - ЗМІ

Парламент Ірану ухвалив законопроєкт про зупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника президії парламенту Аліреза Салімі, яку цитують іранські ЗМІ .

Крім того, візити співробітників МАГАТЕ мають отримати схвалення Вищої ради національної безпеки Ірану.

Він пояснив, що інспектори агентства не зможуть в’їжджати до Ірану для проведення перевірок, якщо не буде гарантовано безпеку ядерних об’єктів та мирної ядерної діяльності країни.

За його словами, на засіданні було схвалено "загальні положення" законопроєкту про припинення співпраці з МАГАТЕ.

Раніше комітет із нацбезпеки парламенту Ірану схвалив загальні принципи законопроєкту, покликаного повністю зупинити співпрацю Тегерана з органом ООН.

Перед тим глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі зажадав від Ірану повідомляти агентству про будь-яке переміщення ядерних матеріалів всередині країни.

Відносини Ірану та США

22 червня Сполучені Штати вдарили по трьох ядерних об'єктах на території Ірану. Йдеться про об'єкти, розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Іранська сторона заявила, що завчасно евакуювала всі ці об'єкти, тому внаслідок ударів нібито не зазнала жодних втрат. За їхніми словами, всі ядерні матеріали були вивезені ще до атаки.

Крім того, Тегеран звинуватив США у грубому порушенні Статуту ООН, норм міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Іран назвав обстріляні об’єкти виключно мирними ядерними установками та пригрозив Вашингтону "вічними наслідками".

Детальніше про те, як була здійснена атака на Іран і що відомо про цю операцію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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