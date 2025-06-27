Прекращение сотрудничества Ирана с МАГАТЭ вышло на финишную прямую

По его словам, законопроект о приостановлении сотрудничества с ядерным надзорным органом ООН приобрел "обязательную силу".

"Законопроект, который был одобрен парламентом и сегодня (26 июня. - ред.) утвержден Советом стражей, является обязательным для выполнения, и нет никаких сомнений касательно его имплементации. Отныне наши отношения и сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии приобретут новую форму", - заявил он в эфире государственного телевидения.

В МАГАТЭ пока не знают, отбросили ли последние атаки Израиля и США ядерную программу Ирана на годы либо только на месяцы.