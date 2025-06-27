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Прекращение сотрудничества Ирана с МАГАТЭ вышло на финишную прямую

Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Законопроект о прекращении сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вступил в силу.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, законопроект о приостановлении сотрудничества с ядерным надзорным органом ООН приобрел "обязательную силу".

"Законопроект, который был одобрен парламентом и сегодня (26 июня. - ред.) утвержден Советом стражей, является обязательным для выполнения, и нет никаких сомнений касательно его имплементации. Отныне наши отношения и сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии приобретут новую форму", - заявил он в эфире государственного телевидения.

В МАГАТЭ пока не знают, отбросили ли последние атаки Израиля и США ядерную программу Ирана на годы либо только на месяцы.

Удары США по ядерной программе Ирана

В конце прошлой недели американские военные поразили ряд труднодоступных объектов ядерной программы Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. В частности, были атакованы места расположения центрифуг для обогащения урана.

В Пентагоне заявили о полном уничтожении иранской ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп заявил о "монументальном повреждении" иранских объектов.

В среду, 25 июня, в знак протеста, парламент Ирана одобрил законопроект о прекращении сотрудничества страны с МАГАТЭ.

Тегеран пригрозил выйти из важного ядерного договора после атак США по ядерным объектам Ирана.

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