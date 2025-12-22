Пріоритетний проїзд: хто може перетнути кордон без черг

Напередодні Різдва та Нового року черги на кордоні зростають, а це означає довге очікування для тих, хто планує поїздку. Втім, деякі категорії людей можуть перетинати державний кордон поза загальною чергою.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Урядовий контактний центр.
За інформацією Урядового контактного центру, пріоритет мають:
Діти старші за один рік та вагітні не мають формальних пільг, проте прикордонники можуть ухвалювати рішення про пріоритетний прохід у разі об’єктивних причин, наприклад великої кількості дітей або проблем зі здоров’ям.
Перетин кордону завжди супроводжується формальностями, тому навіть пріоритетна категорія не звільняє від необхідності підготувати документи. Плануючи подорож, варто враховувати можливі затримки та враховувати правила пріоритетного проходу.
У Державній прикордонній службі повідомили, що у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку (що пов'язано з наближенням різдвяних і новорічних свят) утворення черг спостерігається "на окремих напрямках":
Насамкінець українцям порадили, як уникнути дискомфорту під час перетину кордону:
