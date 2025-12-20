ua en ru
Сб, 20 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україну вже зараз росте пасажиропотік на зимові свята, - ДПСУ

Субота 20 грудня 2025 08:26
UA EN RU
В Україну вже зараз росте пасажиропотік на зимові свята, - ДПСУ Що буде з пасажиропотоком на кордоні на свята (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копитко

Активність громадян на державному кордоні під час новорічно-різдвяних свят уже зростає. Лише за вихідні, 13-14 грудня, через пункти пропуску пройшли понад 100 тисяч осіб.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Перетин кордону перед святами

"Дійсно, активність пасажиропотоку прив'язується до святкових днів, безпосередньо до Нового року та Різдва. Раніше більше людей їхало до 7 січня, останніми роками частіше потік зростає до 25 грудня", - пояснив він.

Статистика останніх днів

Демченко наводить приклад останніх двох тижнів:

  • у будні кордони перетинало близько 75 тисяч громадян на добу в обох напрямках;
  • у вихідні - близько 85 тисяч;
  • минулі вихідні показали понад 100 тисяч перетинів кордону на добу.

"Це вже те саме поступове зростання. Статистика попередніх років показує, що у святковий період, особливо у вихідні, пасажиропотік сягав понад 100 тисяч перетинів за 24 години", - додав речник.

Коли очікується спад руху

За прогнозами прикордонників, пасажиропотік знизиться у самі святкові дні:

  • 25 грудня - різке падіння руху;
  • 1 січня - також суттєве зниження;
  • 24 грудня та 31 грудня потік буде високим, а наступного дня різко зменшиться.

"Це не тому, що всі вже приїхали туди, куди планували. Просто у ці дні люди намагаються бути вдома", - уточнив Демченко.

Загальний прогноз

В цілому, під час свят пасажиропотік триматиметься на рівні понад 100 тисяч перетинів на добу, але пік руху припаде на дні напередодні Різдва та Нового року.

Читайте також про те, скільки треба мати при собі грошей для в'їзду у Польщу.

Раніше ми писали про те, що на кордоні з Румунією система EES запрацювала 10 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Кордон з Україною
Новини
У Києві біля приймальні Коордштабу виявили предмет, схожий на радіомаячок
У Києві біля приймальні Коордштабу виявили предмет, схожий на радіомаячок
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ