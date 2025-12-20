В Україну вже зараз росте пасажиропотік на зимові свята, - ДПСУ

Активність громадян на державному кордоні під час новорічно-різдвяних свят уже зростає. Лише за вихідні, 13-14 грудня, через пункти пропуску пройшли понад 100 тисяч осіб.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко .

Перетин кордону перед святами

"Дійсно, активність пасажиропотоку прив'язується до святкових днів, безпосередньо до Нового року та Різдва. Раніше більше людей їхало до 7 січня, останніми роками частіше потік зростає до 25 грудня", - пояснив він.

Статистика останніх днів

Демченко наводить приклад останніх двох тижнів:

у будні кордони перетинало близько 75 тисяч громадян на добу в обох напрямках;

у вихідні - близько 85 тисяч;

минулі вихідні показали понад 100 тисяч перетинів кордону на добу.

"Це вже те саме поступове зростання. Статистика попередніх років показує, що у святковий період, особливо у вихідні, пасажиропотік сягав понад 100 тисяч перетинів за 24 години", - додав речник.

Коли очікується спад руху

За прогнозами прикордонників, пасажиропотік знизиться у самі святкові дні:

25 грудня - різке падіння руху;

1 січня - також суттєве зниження;

24 грудня та 31 грудня потік буде високим, а наступного дня різко зменшиться.

"Це не тому, що всі вже приїхали туди, куди планували. Просто у ці дні люди намагаються бути вдома", - уточнив Демченко.

Загальний прогноз

В цілому, під час свят пасажиропотік триматиметься на рівні понад 100 тисяч перетинів на добу, але пік руху припаде на дні напередодні Різдва та Нового року.