Приоритетный проезд: кто может пересечь границу без очередей

Как избежать очередей на границе

В Государственной пограничной службе сообщили, что в связи с увеличением пассажиропотока (что связано с приближением рождественских и новогодних праздников) образование очередей наблюдается "на отдельных направлениях":

как на выезд из Украины;

так и на въезд в наше государство.

Наконец украинцам посоветовали, как избежать дискомфорта при пересечении границы:

заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска;

выбирать - по возможности - направления с меньшим скоплением транспорта.

Читайте также о том, что активность граждан на государственной границе во время новогодне-рождественских праздников уже растет. Только за выходные, 13-14 декабря, через пункты пропуска прошли более 100 тысяч человек.