Пріоритетне завдання. В Держспецзв’язку пояснили, як дрони будуть постачатися на передову

Міністр оборони Рустем Умєров та Голова Держспецзв’язку Олександр Потій провели нараду. Вони обговорили ключові питання, пов'язані з постачанням безпілотних апаратів до Сектору безпеки та оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Забезпечення військових дронами є пріоритетним завданням, визначеним президентом Володимиром Зеленським", - зазначили в службі.

Держспецзв’язку наголосило, що спільно з Міноборони забезпечує виконання планів закупівлі, що включає ефективну процедуру закупівель, відповідно до законодавства. Міністерство оборони тим часом також визначає стратегічне бачення потреб Збройних сил України у безпілотних системах, враховуючи запити підрозділів.

Умєров зазначив, що завдяки системній роботі кількість екіпажів БПЛА у війську зросла в 7 разів за рік.

"Постачання дронів на передову проходитиме у визначених обсягах та строках", - підкреслили в Держспецзв’язку.

Своєю чергою Потій підкреслив важливість злагодженої роботи всіх учасників процесу.

"Ми всі працюємо як єдина команда, адже добре розуміємо, що лише якісна робота кожної ланки забезпечує високу ефективність усього процесу. Це єдиний можливий підхід на шляху до перемоги. Ми на постійному контакті з колегами з Міністерства оборони та складових Сектору безпеки та оборони, що дає нам змогу оперативно відповідати на виклики з урахуванням плану Генерального Штабу та Міністерства Оборони України", - сказав він.