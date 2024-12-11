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Приоритетное задание. В Госспецсвязи объяснили, как дроны будут поставляться на передовую

Украина, Среда 11 декабря 2024 19:33
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Приоритетное задание. В Госспецсвязи объяснили, как дроны будут поставляться на передовую Фото: в Госсвязи объяснили, как дроны будут поставляться на передовую (Виталий Носач. РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Рустем Умеров и глава Госспецсвязи Александр Потий провели совещание. Они обсудили ключевые вопросы, связанные с поставкой беспилотных аппаратов в Сектор безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Обеспечение военных дронами является приоритетной задачей, определенной президентом Владимиром Зеленским", - отметили в службе.

Госспецсвязи подчеркнуло, что совместно с Минобороны обеспечивает выполнение планов закупки, включающий эффективную процедуру закупок, в соответствии с законодательством. Министерство обороны в это время также определяет стратегическое видение потребностей Вооруженных сил Украины в беспилотных системах, учитывая запросы подразделений.

Умеров отметил, что благодаря системной работе количество экипажей БПЛА в армии выросло в 7 раз в год.

"Снабжение дронов на передовую будет проходить в определенных объемах и сроках", - подчеркнули в Госспецсвязи.

В свою очередь Потий подчеркнул важность слаженной работы всех участников процесса.

Мы все работаем как единая команда, ведь хорошо понимаем, что только качественная работа каждого звена обеспечивает высокую эффективность всего процесса. Это единственный возможный подход на пути к победе. Мы на постоянном контакте с коллегами из Министерства обороны и составляющих Сектора безопасности и обороны, что позволяет нам оперативно отвечать на вызовы с учетом плана Генерального Штаба и Министерства Обороны Украины", - сказал он.

Отметим, что недавно Умеров заявил, что украинские военные получат более 30 тысяч ударных дронов DeepStrike в 2025 году.

Более того, РБК-Украина писала, что Украина и Литва подписали меморандум относительно совместного производства беспилотников, боеприпасов и средств РЭБ.

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