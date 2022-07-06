Приоритет №1. Зеленский рассказал, что нужно Украине для защиты неба, и это не авиация
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Украине в первую очередь нужны системы противовоздушной обороны для защиты неба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на брифинге по результатам встречи с премьер-министром Ирландии Михолой Мартином.
"Как бы не разворачивалась война на поле боя, но первый приотитет - это безопасность неба. Уже никто не ждет авиацию, но мы рассчитываем на прибытие мощных систем ПВО. Потому что это даст женщинам и детям вернуться домой", - сказал он.
Зеленский отметил, что Украина уже давно проинформировала партнеров о том, какие системы и в каком количестве нам нужны.
Напомним, США анонсировали передачу Украине новейших систем ПВО и HIMARS.
Зеленский отметил, что пакет помощи от США существенно усилит ПВО Украины.