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Приоритет №1. Зеленский рассказал, что нужно Украине для защиты неба, и это не авиация

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 18:12
Приоритет №1. Зеленский рассказал, что нужно Украине для защиты неба, и это не авиация Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украине в первую очередь нужны системы противовоздушной обороны для защиты неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на брифинге по результатам встречи с премьер-министром Ирландии Михолой Мартином.

"Как бы не разворачивалась война на поле боя, но первый приотитет - это безопасность неба. Уже никто не ждет авиацию, но мы рассчитываем на прибытие мощных систем ПВО. Потому что это даст женщинам и детям вернуться домой", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина уже давно проинформировала партнеров о том, какие системы и в каком количестве нам нужны.

Напомним, США анонсировали передачу Украине новейших систем ПВО и HIMARS.

Зеленский отметил, что пакет помощи от США существенно усилит ПВО Украины.

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