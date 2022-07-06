Пріоритет №1. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту неба, і це не авіація

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на брифінгу за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхолою Мартіном.

"Як би не розгорталася війна на полі бою, але перший пріотитет - це безпека неба. Вже ніхто не чекає авіацію, але ми розраховуємо на прибуття потужних систем ППО. Бо це дасть жінкам та дітям повернутися додому", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна вже давно сповістила партнерів про те, які системи та в якій кількості нам потрібні.