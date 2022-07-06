ru ua
Ср, 06 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пріоритет №1. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту неба, і це не авіація

Новость на русском →
Україна, Середа 06 липня 2022 18:12
Пріоритет №1. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту неба, і це не авіація Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україні у першу чергу потрібні системи протиповіряної оборони для захисту неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на брифінгу за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхолою Мартіном.

"Як би не розгорталася війна на полі бою, але перший пріотитет - це безпека неба. Вже ніхто не чекає авіацію, але ми розраховуємо на прибуття потужних систем ППО. Бо це дасть жінкам та дітям повернутися додому", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна вже давно сповістила партнерів про те, які системи та в якій кількості нам потрібні.

Нагадаємо, США анонсували передачу Україні новітніх систем ППО і HIMARS.

Зеленський зазначив, що пакет допомоги від США суттєво посилить ППО України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ПВО
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
DAILY
Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв