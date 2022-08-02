В Николаеве отказались от обязательной эвакуации, несмотря на усиление обстрелов

В Николаевской области увеличилось количество обстрелов со стороны россиян, однако объявление обязательной эвакуации не планируется. Украинские военные намерены провести операцию по освобождению Херсонской области, которая должна привести к уменьшению обстрелов в соседней к ней Николаевской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Виталия Кима на брифинге.