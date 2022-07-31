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Николаев становится вторым Мариуполем, - глава облсовета

Новина українською →
Николаев, Воскресенье 31 июля 2022 21:20
Николаев становится вторым Мариуполем, - глава облсовета Фото: Николаев становится вторым Мариуполем (dsns.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные выпустили ночью 31 июля по Николаеву 40 ракет. Это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу областного совета Анну Замазєєву.

"Мой город - город-Герой Николаев становится вторым Мариуполем... Город целенаправленно убивают. Но никакие ракеты и снаряды не смогут сломить дух наших людей! Город раненый и ежедневно эти ранения становятся все тяжелее... Но мы выстоим!"- написала она.

Замазеева отметила, что весь мир должен осознать, что "русский мир" - это убийство, пытки и терроризм.

Напомним, из-за обстрелом Николаева погиб Герой Украины и известный бизнесмен Алексей Вадатурский.

РБК-Украина изложило подробности утреннего обстрела города.

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