Николаев становится вторым Мариуполем, - глава облсовета

Российские военные выпустили ночью 31 июля по Николаеву 40 ракет. Это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу областного совета Анну Замазєєву .

"Мой город - город-Герой Николаев становится вторым Мариуполем... Город целенаправленно убивают. Но никакие ракеты и снаряды не смогут сломить дух наших людей! Город раненый и ежедневно эти ранения становятся все тяжелее... Но мы выстоим!"- написала она.

Замазеева отметила, что весь мир должен осознать, что "русский мир" - это убийство, пытки и терроризм.