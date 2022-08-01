Мы не Мариуполь. Ким рассказал о ситуации в Николаеве
Инфраструктура Николаева сильно страдает из-за обстрелов россиян. При этом в городе не такое большое количество убитых и раненых людей, как в Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Очень сильно страдает наша инфраструктура, разрушают город. Но, счастье в том, что у нас, слава Богу, мало убитых, мало раненых. Святой Николай нас бережет. Поэтому мы не Мариуполь", - сказал он.
Кроме того, он отметил, что в Николаеве открыты магазины и другие заведения.
Также глава Николаевский ОВА сообщил, что сегодня он разговаривал с министром инфраструктуры Александром Кубраковым.
"Возможно через пару недель будет понятие, могут ли открыться николаевские порты. Поэтому в такой ситуации я точно понимаю, что мы идем к нашей победе", - сказал он.
Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазєєва написала, что Николаев становится вторым Мариуполем. Вчера россияне выпустили по Николаеву 40 ракет.
Кроме того, оккупанты обстреливают Николаев из нетипичного оружия. Россия использует для атак зенитно-ракетные системы С-300.