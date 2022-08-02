У Миколаєві відмовилися від обов'язкової евакуації, незважаючи на посилення обстрілів

У Миколаївській області збільшилася кількість обстрілів з боку росіян, проте оголошення обов'язкової евакуації не планується. Українські війські мають намір провести операцію зі звільнення Херсонської області, яка має призвести до зменшення обстрілів у сусідній до неї Миколаївській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Віталія Кіма на брифінгу.