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Принцесса Испании умерла от коронавируса

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 16:13
Принцесса Испании умерла от коронавируса
Фото: принцесса Мария Тереза (twitter.com/eha_news)

Принцесса умерла в возрасте 86 лет

Принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза умерла от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EHA News.

Отмечается, что это первая жертва пандемии коронавируса среди членов королевских семей Европы.

Король Филипп VI и его жена королева Летиция получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Напомним, 19 марта князь Монако Альбер II сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Отмечалось, что князь находится на самоизоляции под присмотром врачей, а его состояние здоровья не вызывает беспокойства.

Кроме того, жена премьера Канады Джастина Трюдо София Грегуар выздоровела от коронавируса. По ее словам, она чувствует себя лучше. Информация о том, что Софи Трюдо получила положительный результат на коронавирус, стала известна 13 марта. Тогда и сам премьер - Джастин Трюдо сдал тест, однако его результаты оказались отрицательные. Однако, чтобы не подвергать опасности окружающих, премьер принял решение самоизолироваться.

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