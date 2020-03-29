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Принцеса Іспанії померла від коронавірусу

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 16:13
Принцеса Іспанії померла від коронавірусу
Фото: принцеса Марія Тереза (twitter.com/eha_news)

Принцеса померла у віці 86 років

Принцеса Іспанії, двоюрідна сестра короля Філіпа VI Марія Тереза померла від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EHA News.

Наголошується, що це перша жертва пандемії коронавірусу серед членів королівських родин Європи.

Король Філіпп VI і його дружина королева Летиція отримали негативні результати тестів на коронавірус.

Нагадаємо, 19 березня князь Монако Альбер II повідомив, що здав позитивний тест на коронавірус. Зазначалося, що князь знаходиться на самоізоляції під наглядом лікарів, а його стан здоров'я не викликає занепокоєння.

Крім того, дружина прем'єра Канади Джастіна Трюдо Софія Грегуар одужала від коронавірусу. За її словами, вона відчуває себе краще. Інформація про те, що Софі Трюдо отримала позитивний результат на коронавірус, стала відома 13 березня. Тоді і сам прем'єр - Джастін Трюдо здав тест, однак його результати виявилися негативні. Однак, щоб не наражати на небезпеку оточуючих, прем'єр прийняв рішення самоізолюватися.

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