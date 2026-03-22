Принц Ірану у вигнані звернувся до Трампа

Заклик до збереження інфраструктури

Син останнього шаха Ірану наголосив, що об’єкти життєзабезпечення країни мають належати народу, а не ставати цілями для атак.

Він закликав союзників діяти вибірково, аби зберегти ресурси для майбутнього відновлення держави.

"Я прошу президента Трампа та прем'єр-міністра Нетаньягу продовжувати переслідувати режим та його репресивний апарат, водночас зберігаючи цивільну інфраструктуру, яка знадобиться іранцям для відбудови нашої країни", - заявив Пехлеві.

За його словами, нинішня структура Ісламської Республіки є лише "механізмом терору", який заважає вільному майбутньому Ірану.

Погрози Трампа

Ця заява прозвучала після ультиматуму президента США Дональда Трампа. Останній пригрозив "знищити" іранські електростанції, якщо Тегеран не забезпечить вільний прохід суден через Ормузьку протоку протягом 48 годин.

Пехлеві, своєю чергою, висловив переконання, що кінець правління чинного режиму вже близько.

"Завдяки підтримці США та Ізраїлю, і, перш за все, завдяки самопожертві іранських патріотів, час свободи Ірану настав", - резюмував кронпринц.