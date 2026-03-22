Принц Ирана в изгнании обратился к Трампу

Изгнанный кронпринц Ирана Реза Пехлеви обратился к США и Израилю с просьбой не уничтожать гражданскую инфраструктуру страны во время возможных ударов, сосредоточившись на репрессивном аппарате действующего режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резы Пехлеви в соцсети X.
Сын последнего шаха Ирана подчеркнул, что объекты жизнеобеспечения страны должны принадлежать народу, а не становиться целями для атак.
Он призвал союзников действовать избирательно, чтобы сохранить ресурсы для будущего восстановления государства.
"Я прошу президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху продолжать преследовать режим и его репрессивный аппарат, одновременно сохраняя гражданскую инфраструктуру, которая понадобится иранцам для восстановления нашей страны", - заявил Пехлеви.
По его словам, нынешняя структура Исламской Республики является лишь "механизмом террора", который мешает свободному будущему Ирана.
Это заявление прозвучало после ультиматума президента США Дональда Трампа. Последний пригрозил "уничтожить" иранские электростанции, если Тегеран не обеспечит свободный проход судов через Ормузский пролив в течение 48 часов.
Пехлеви, в свою очередь, выразил убеждение, что конец правления действующего режима уже близко.
"Благодаря поддержке США и Израиля, и, прежде всего, благодаря самопожертвованию иранских патриотов, время свободы Ирана настало", - резюмировал кронпринц.
Напомним, Тегеран отреагировал на заявления США о возможном уничтожении иранских электростанций в случае, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. В ответ Иран озвучил еще более масштабные и более резкие угрозы.
Впоследствии официальный Тегеран уточнил свою позицию, заявив, что Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства. Однако проход разрешен только тем судам, которые не имеют отношения к странам, официально признанным Ираном как "враги".