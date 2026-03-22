Принц Ирана в изгнании обратился к Трампу

Призыв к сохранению инфраструктуры

Сын последнего шаха Ирана подчеркнул, что объекты жизнеобеспечения страны должны принадлежать народу, а не становиться целями для атак.

Он призвал союзников действовать избирательно, чтобы сохранить ресурсы для будущего восстановления государства.

"Я прошу президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху продолжать преследовать режим и его репрессивный аппарат, одновременно сохраняя гражданскую инфраструктуру, которая понадобится иранцам для восстановления нашей страны", - заявил Пехлеви.

По его словам, нынешняя структура Исламской Республики является лишь "механизмом террора", который мешает свободному будущему Ирана.

Угрозы Трампа

Это заявление прозвучало после ультиматума президента США Дональда Трампа. Последний пригрозил "уничтожить" иранские электростанции, если Тегеран не обеспечит свободный проход судов через Ормузский пролив в течение 48 часов.

Пехлеви, в свою очередь, выразил убеждение, что конец правления действующего режима уже близко.

"Благодаря поддержке США и Израиля, и, прежде всего, благодаря самопожертвованию иранских патриотов, время свободы Ирана настало", - резюмировал кронпринц.