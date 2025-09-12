Принц Гаррі прибув із візитом до Києва: в якому образі він з’явився на вокзалі

У чому принц Гаррі з'явився на столичному вокзалі

Для візиту він обрав чорну куртку Outdoor Research з нашивкою "Invictus Games" та темні джинси.

Акцент на символіці Invictus Games був невипадковим - саме ці міжнародні змагання для ветеранів та військових заснував Гаррі.

Його образ без офіційних костюмів чи королівських атрибутів підкреслив, що до України він прибув насамперед із місією підтримати військових.

Принц Гаррі прибув до Києва (фото: The Guardian)

Що відомо про візит герцога Сассекського до Києва

Разом із командою з благодійного фонду Invictus Games (Ігри Нескорених) Гаррі планує презентувати нові ініціативи з реабілітації поранених військових.

За його словами, кінцева мета - забезпечити доступ до допомоги у всіх регіонах країни.

"Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення", - наголосив він у розмові з The Guardian під час нічної подорожі потягом до столиці.

Важливість реабілітації

За підрахунками цього року, війна в Україні вже призвела до постійної інвалідності близько 130 тисяч людей.

Тож уряд визначив спортивну реабілітацію як пріоритет у політиці допомоги ветеранам.

Ідея поїздки з’явилася після випадкової зустрічі Гаррі з Ольгою Руднєвою, засновницею львівського центру "Суперлюди", який спеціалізується на лікуванні поранених з ампутаціями.

Принц Гаррі (фото: Getty Images)

"Я випадково зустрів Ольгу в Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав її, чим можу допомогти. Вона сказала: “Найбільший вплив ти матимеш, якщо приїдеш до Києва”. Мені довелося уточнити у дружини та британського уряду, щоб переконатися, що все гаразд. Потім прийшло офіційне запрошення", - розповів він.

Принц додав, що саме у Києві вперше побачить справжні наслідки війни.

"У Львові майже не видно війни. Це так далеко на заході. Це вперше, коли ми побачимо справжні руйнування", - сказав Герцог, який у квітні також здійснив до України неоголошений візит.

Ігри Нескорених та підтримка України

Україна вперше взяла участь в Іграх Нескорених у 2017 році, але після початку війни потреба в таких змаганнях різко зросла.

Гаррі згадав, як у 2022 році українська команда отримала особливу підтримку під час ігор у Гаазі.

Цього разу герцог планує відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні, а також поспілкуватися з 200 ветеранами, запрошеними на зустріч.

Крім того, він зустрінеться з прем’єр-міністром Юлією Свириденко.