Принизлива ситуація: військові РФ у Курській області отримують менше ніж на війні в Україні

При пораненні військовослужбовець, залучений до КТО, отримає всього 100 тисяч рублів, тоді як учасник СВО може розраховувати на 3 мільйони рублів.

Як зазначає керівник ЦПД, якщо військовий РФ на КТО гине - за це платять 600 тисяч рублів. Коли гине військовий, який залучений у війні на території України, за нього належить 5 мільйонів рублів.

Коваленко зауважив, що учасники КТО в Курській області не отримають статусу ветеранів бойових дій, який передбачає певні пільги та соціальні гарантії.

"Режим Путіна економить на війні і знецінює людські життя, особливо строковиків, яких кинули вмирати за Суджу. Уявіть, захист території Росії для Путіна коштує дешевше, ніж злочини, геноцид і спроба окупації території України", - написав він, закликавши росіян подумати над цим.