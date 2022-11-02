Примусове виселення людей та встановлення бетонних ДЗОТів: яка ситуація у Каховці

В тимчасово окупованій Каховці (Херсонська область) росіяни насильно виселяють три найближчі вулиці від берега Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Херсонської облради Сергія Хланя.
"Росіяни в місті окопуються, ставлять бетонні ДЗОТи, від Дендропарку до 3-го кварталу вже все перерито в окопах", - йдеться у повідомленні.
Хлань додав, що три найближчі вулиці Каховки від берега Дніпра виселяють насильно.
"По інших курсує авто з гучномовцем з повідомленнями про термінову евакуацію", - додав депутат.
Нагадаємо, що окупанти запроваджують примусову евакуацію на правобережжі Херсонської області.
Також, окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.
У середині жовтня Сальдо оголосив "добровільне переміщення" жителів Херсонської області з правого берега на лівий.
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