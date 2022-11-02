Примусове виселення людей та встановлення бетонних ДЗОТів: яка ситуація у Каховці

"Росіяни в місті окопуються, ставлять бетонні ДЗОТи, від Дендропарку до 3-го кварталу вже все перерито в окопах", - йдеться у повідомленні.

Хлань додав, що три найближчі вулиці Каховки від берега Дніпра виселяють насильно.

"По інших курсує авто з гучномовцем з повідомленнями про термінову евакуацію", - додав депутат.