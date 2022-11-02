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Примусове виселення людей та встановлення бетонних ДЗОТів: яка ситуація у Каховці

Фото: Примусове виселення людей та встановлення бетонних ДЗОТів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В тимчасово окупованій Каховці (Херсонська область) росіяни насильно виселяють три найближчі вулиці від берега Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Росіяни в місті окопуються, ставлять бетонні ДЗОТи, від Дендропарку до 3-го кварталу вже все перерито в окопах", - йдеться у повідомленні.

Хлань додав, що три найближчі вулиці Каховки від берега Дніпра виселяють насильно.

"По інших курсує авто з гучномовцем з повідомленнями про термінову евакуацію", - додав депутат.

Нагадаємо, що окупанти запроваджують примусову евакуацію на правобережжі Херсонської області.

Також, окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.

У середині жовтня Сальдо оголосив "добровільне переміщення" жителів Херсонської області з правого берега на лівий.

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