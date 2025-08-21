Примусова евакуація на Донеччині: скільки дітей залишаються у небезпечних умовах
З початку серпня з населених пунктів у Донецькій області, де оголошена примусова евакуація родин з дітьми, були вивезені 1350 дітей. Проте 2424 дитини залишаються у небезпечних для проживання умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлію Рижакову.
Зараз на підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються 225 тисяч мешканців, з яких 17 168 – це діти.
За три тижні серпня із небезпечних для проживання районів вивезли 1350 дітей.
Евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває в 16 населених пунктах шести громад Донецької області. Тут залишаються проживати 2424 дитини.
Найбільше - у Дружківській громаді - 1764 дитини.
Ще 456 дітей залишаються у Білозерській громаді, 150 - у Добропільській, 49 - у Лиманській, троє - в Андріївській та двоє - у Криворізькій.
Як повідомляло РБК-Україна, 13 і 14 серпня у Донецькій області розширили перелік населених пунктів для примусової евакуації. До нього потрапили Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське Андріївської громади та ще 14 населених пунктів Білозерської та Добропільської громад, перебування у яких пов'язане із небезпекою.
Структурні підрозділи адміністрації, правоохоронці та місцева влада отримали вказівку якомога швидше вивезти дітей, їхніх родичів та забезпечити евакуйованим належні умови проживання.
До цього у Донецькій області розширили примусову евакуацію ще на 19 населених пунктів на початку серпня.