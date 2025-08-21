ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Примусова евакуація на Донеччині: скільки дітей залишаються у небезпечних умовах

Донецька область , Четвер 21 серпня 2025 02:17
UA EN RU
Примусова евакуація на Донеччині: скільки дітей залишаються у небезпечних умовах Ілюстративне фото: стало відомо, скільки дітей не вдалось евакуювати з Донеччини (t me mvs_ukraine)
Автор: РБК-Україна

З початку серпня з населених пунктів у Донецькій області, де оголошена примусова евакуація родин з дітьми, були вивезені 1350 дітей. Проте 2424 дитини залишаються у небезпечних для проживання умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлію Рижакову.

Зараз на підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються 225 тисяч мешканців, з яких 17 168 – це діти.

За три тижні серпня із небезпечних для проживання районів вивезли 1350 дітей.

Евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває в 16 населених пунктах шести громад Донецької області. Тут залишаються проживати 2424 дитини.

Найбільше - у Дружківській громаді - 1764 дитини.

Ще 456 дітей залишаються у Білозерській громаді, 150 - у Добропільській, 49 - у Лиманській, троє - в Андріївській та двоє - у Криворізькій.

Як повідомляло РБК-Україна, 13 і 14 серпня у Донецькій області розширили перелік населених пунктів для примусової евакуації. До нього потрапили Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське Андріївської громади та ще 14 населених пунктів Білозерської та Добропільської громад, перебування у яких пов'язане із небезпекою.

Структурні підрозділи адміністрації, правоохоронці та місцева влада отримали вказівку якомога швидше вивезти дітей, їхніх родичів та забезпечити евакуйованим належні умови проживання.

До цього у Донецькій області розширили примусову евакуацію ще на 19 населених пунктів на початку серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Евакуація
Новини
У Києві на фоні атаки ''Шахедів'' пролунали вибухи
У Києві на фоні атаки ''Шахедів'' пролунали вибухи
Аналітика
Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні