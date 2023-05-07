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Примітивне відволікання уваги, - Подоляк про сварку Пригожина з Міноборони РФ

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сварка голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина з Міністерством оборони Росії має на меті виключно відволікання уваги. Сьогодні ж українцям необхідно зосередитись на майбутньому наступі наших воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Образлива публічна дискусія в "спец-трикутнику" Пригожина-Кадирова-Шойгу за мовчазної співучасті Суровікіна взагалі не потребує обговорення…", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, сварка в керівництві Росії довкола Бахмуту має на меті лише відволікання уваги.

"Зараз головне - передгрозова тиша, накопичення зброї та руйнування російського тилу…", - додав Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 5 травня Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня. Причиною цього він називав "снарядний голод". Попри заяву голови ПВК "Вагнера", як відзначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, "вагнерівці" й надалі залишаються атакувальною силою в місті.

Голова Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров заявив про намір замінити 10 травня ПВК на чеченські підрозділи "Ахмат" для продовження штурму Бахмута.

Тим часом Пригожин почав стверджувати, що отримав запевнення від Міноборони про те, що його найманці отримають боєприпаси. Також нібито пообіцяли залучити генерала Сергія Суровікіна, який раніше командував окупантами в Україні.

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