Череватий про вихід "вагнерівців" із Бахмута: поки що головною атакуючою силою залишається ПВК
Попри заяви Євгена Пригожина про вихід із Бахмута, поки що головною атакувальною силою залишається ПВК "Вагнера".
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"23 рази за цю добу відбулися боєзіткнення з нею (ПВК "Вагнера", - ред.)на Бахмутському напрямку. 350 разів ворог обстріляв ствольною та реактивною артилерією наші позиції, 4 авіанальоти було. 138 окупантів знищили, 182 зазнали поранень, підбитий танк Т-72, САУ "Гвоздика", станція РЕБ, три безпілотники і три польові склади з БК. Важко говорити про снарядний голод", - заявив він.
При цьому Череватий додав, що в Бахмуті поки немає військ Кадирова.
"З того, що я бачив в публічному просторі, то тільки сьогодні вони обмінялися пропозиціями, що один готовий здати пост, а інший - зайти. Ні, ще немає їх на позиціях. Зараз ведуть бойові дії саме "вагнерівці" та інші підрозділи армії РФ. Військ Кадирова не помітно, поки що ми цього не спостерігаємо", - додав він.
Нагадаємо, раніше Пригожин повідомив, нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.
"Я вже зв'язуюся з його представниками, щоб передачу позицій почати здійснювати негайно, для того, щоб 10 травня, в 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця встали наші бойові товариші і продовжили штурм населеного пункту Бахмут", - заявив він.
Раніше на тлі того, що ПВК "Вагнера" не може захопити Бахмут, їх ватажок Євген Пригожин заявив про так званий "вихід" із міста.
Детальніше про те, як реагують у ГУР МО та ЗСУ на заяви Пригожина - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.