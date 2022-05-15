Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА

По его словам, деньги не получили пенсионеры, которые проживают на временно оккупированных территориях Мариупольской, Кальчицкой, Мангушской, Никольской, Сартанской, Волновахской, Хлебодаровской, Мирненской, Ольгинской и частично Старомлиновской общин.

Силами Укрпочты наличные деньги подвозятся в ближайшие безопасные места, где находятся почтовые отделения.

"В целом по области на сегодняшний день на банковские учреждения перечислено 100% сумм пенсионных нужд. Денежные средства зачисляются на счета пенсионеров своевременно и в полном объеме ", - заявил Кириленко.

При этом он подчеркнул, что на время военных действий приостановлена передача наличных денег для пополнения банкоматов, расположенных на временно оккупированных территориях и в отдельных населенных пунктах, где идут активные боевые действия.

"Работаем совместно, чтобы даже в условиях активных боевых действий защитить права людей на получение выплат, гарантированных им украинским государством", - добавил глава Донецкой ОВА.