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ВСУ на Донбассе отбили 12 атак россиян и ликвидировали 80 военных

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Суббота 14 мая 2022 22:05
ВСУ на Донбассе отбили 12 атак россиян и ликвидировали 80 военных Украинские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили сегодня 12 атак врага. Также еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах.

За сутки ВСУ уничтожили:

  • 8 танков;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 9 единиц боевой бронированной техники;
  • 5 вражеских автомобилей;

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БпЛА "Элерон".

Отметим, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 9 атак, продолжаются бои.

Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава - до 80;
  • танков - 3;
  • БТР - 2;
  • артиллерия - 1;
  • минометы - 4;
  • АТТ - 3;
  • БПЛА - 3.

Напомним, что вчера, 13 мая, на Востоке украинские военные отбили 9 атак и ликвидировали 130 оккупантов.

Также мы писали, что на Донбассе ВСУ отбили 10 атак россиян.

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