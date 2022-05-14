ВСУ на Донбассе отбили 12 атак россиян и ликвидировали 80 военных

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили сегодня 12 атак врага. Также еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил.

Отметим, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 9 атак, продолжаются бои.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БпЛА "Элерон".

Напомним, что вчера, 13 мая, на Востоке украинские военные отбили 9 атак и ликвидировали 130 оккупантов.

Также мы писали, что на Донбассе ВСУ отбили 10 атак россиян.

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