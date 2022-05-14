ВСУ на Донбассе отбили 12 атак россиян и ликвидировали 80 военных
На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили сегодня 12 атак врага. Также еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил.
Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах.
За сутки ВСУ уничтожили:
- 8 танков;
- 5 артиллерийских систем;
- 9 единиц боевой бронированной техники;
- 5 вражеских автомобилей;
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БпЛА "Элерон".
Отметим, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 9 атак, продолжаются бои.
Украинские защитники уничтожили:
- личного состава - до 80;
- танков - 3;
- БТР - 2;
- артиллерия - 1;
- минометы - 4;
- АТТ - 3;
- БПЛА - 3.
Напомним, что вчера, 13 мая, на Востоке украинские военные отбили 9 атак и ликвидировали 130 оккупантов.
Также мы писали, что на Донбассе ВСУ отбили 10 атак россиян.
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