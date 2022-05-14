Российские войска обстреляли общину Сумской области из минометов, - ОВА
Оккупанты обстреляли Сумскую область (t.me/Zhyvytskyy)
Российские оккупанты обстреляли Великописаревскую общину Сумской области с территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Так, вечером оккупанты совершили по общине около 6 выстрелов из минометов.
К счастью, жертв нет.
Ранее мы сообщали, что российские войска нанесли два ракетных удара по Сумской области.
Также мы писали, что оккупанты 20 раз обстреляли с утра Сумскую область.
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