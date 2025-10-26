"Примари" ГУР знову вдарили по Криму: знищено три РЛС і десантний катер ворога

Як повідомляє ГУР, розвідники майстерно ухилилися від ракет російської ППО та знищили цінну радіолокаційну техніку противника.

Під удар українських дронів потрапили:

РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";

РЛС П-18 "Тєрєк";

РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";

десантний катер типу "БК-16".

У ГУР зазначили, що удари "Примар" значно послаблюють можливості російських окупаційних військ виявляти повітряні цілі та контролювати акваторію навколо півострова.

На підтвердження успішної операції ГУР оприлюднило відео ураження цілей.

Операції "Примар" у Криму

Раніше ми писади, що українські спецпризначенці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупаваному Криму, знищивши два транспортні Ан-26 та кілька РЛС.

Крім авіації, під удар потрапили й об’єкти протиповітряної оборони. "Примари" уразили російську радіолокаційну станцію надводної обстановки, а також берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".