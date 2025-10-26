"Примари" ГУР знову вдарили по Криму: знищено три РЛС і десантний катер ворога

Дрони спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" провели чергову успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управліня розвідки України.
Як повідомляє ГУР, розвідники майстерно ухилилися від ракет російської ППО та знищили цінну радіолокаційну техніку противника.
Під удар українських дронів потрапили:
У ГУР зазначили, що удари "Примар" значно послаблюють можливості російських окупаційних військ виявляти повітряні цілі та контролювати акваторію навколо півострова.
На підтвердження успішної операції ГУР оприлюднило відео ураження цілей.
Раніше ми писади, що українські спецпризначенці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупаваному Криму, знищивши два транспортні Ан-26 та кілька РЛС.
Крім авіації, під удар потрапили й об’єкти протиповітряної оборони. "Примари" уразили російську радіолокаційну станцію надводної обстановки, а також берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".
Також ми писали, що українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталось в тимчасово окупованому Криму.
21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".