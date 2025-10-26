UA

"Примари" ГУР знову вдарили по Криму: знищено три РЛС і десантний катер ворога

Ілюстративне фото: "Примари" ГУР знову вдарили по Криму (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Дрони спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" провели чергову успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управліня розвідки України.

Як повідомляє ГУР, розвідники майстерно ухилилися від ракет російської ППО та знищили цінну радіолокаційну техніку противника.

Під удар українських дронів потрапили:

  • РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";
  • РЛС П-18 "Тєрєк";
  • РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";
  • десантний катер типу "БК-16".

У ГУР зазначили, що удари "Примар" значно послаблюють можливості російських окупаційних військ виявляти повітряні цілі та контролювати акваторію навколо півострова.

На підтвердження успішної операції ГУР оприлюднило відео ураження цілей.

Операції "Примар" у Криму

Раніше ми писади, що українські спецпризначенці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупаваному Криму, знищивши два транспортні Ан-26 та кілька РЛС.

Крім авіації, під удар потрапили й об’єкти протиповітряної оборони. "Примари" уразили російську радіолокаційну станцію надводної обстановки, а також берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

Також ми писали, що українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталось в тимчасово окупованому Криму.

21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

КримГУРВійна в Україні