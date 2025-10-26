"Призраки" ГУР снова ударили по Крыму: уничтожены три РЛС и десантный катер врага

Как сообщает ГУР, разведчики мастерски уклонились от ракет российской ПВО и уничтожили ценную радиолокационную технику противника.

Под удар украинских дронов попали:

РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";

РЛС П-18 "Терек";

РЛС 55Ж6У "Небо-У";

десантный катер типа "БК-16".

В ГУР отметили, что удары "Призраков" значительно ослабляют возможности российских оккупационных войск выявлять воздушные цели и контролировать акваторию вокруг полуострова.

В подтверждение успешной операции ГУР обнародовало видео поражения целей.

Операции "Призраков" в Крыму

Ранее мы писали, что украинские спецназовцы провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два транспортных Ан-26 и несколько РЛС.

Кроме авиации, под удар попали и объекты противовоздушной обороны. "Призраки" поразили российскую радиолокационную станцию надводной обстановки, а также береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".