RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Призраки" ГУР снова ударили по Крыму: уничтожены три РЛС и десантный катер врага

Иллюстративное фото: "Призраки" ГУР снова ударили по Крыму (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Дроны специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Призраки" провели очередную успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщает ГУР, разведчики мастерски уклонились от ракет российской ПВО и уничтожили ценную радиолокационную технику противника.

Под удар украинских дронов попали:

  • РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";
  • РЛС П-18 "Терек";
  • РЛС 55Ж6У "Небо-У";
  • десантный катер типа "БК-16".

В ГУР отметили, что удары "Призраков" значительно ослабляют возможности российских оккупационных войск выявлять воздушные цели и контролировать акваторию вокруг полуострова.

В подтверждение успешной операции ГУР обнародовало видео поражения целей.

Операции "Призраков" в Крыму

Ранее мы писали, что украинские спецназовцы провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два транспортных Ан-26 и несколько РЛС.

Кроме авиации, под удар попали и объекты противовоздушной обороны. "Призраки" поразили российскую радиолокационную станцию надводной обстановки, а также береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

 

Также мы писали, что украинская разведка впервые в истории уничтожила два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это произошло во временно оккупированном Крыму.

21 сентября на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымГУРВойна в Украине