"Примари" ГУР вдарили по Криму: за два тижні знищено 8 цілей, серед них Су-24 (відео)

Бомбардувальник Су-24

Це фронтовий літак радянської розробки, призначений для ударів по наземних і морських цілях у будь-яку погоду. Він має змінну геометрію крила, несе широкий спектр ракет і бомб та активно використовується Росією у військових операціях.

Попри поважний вік, Су-24 залишається у строю, хоча вже вважається застарілим і вразливим для сучасної ППО.

РЛС 48Я6-К1 "Подльот"

Це радіолокаційна станція, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-300В. Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, а також для передачі цілевказання на пускові установки.

Радіолокаційна станція (РЛС) 39Н6 "Каста-2Е2"

Це російська рухома, 3-координатна станція кругового огляду дециметрового діапазону, призначена для виявлення, супроводу та розпізнавання повітряних цілей, особливо тих, що летять на гранично малих висотах (маловисотна РЛС).

Вона може використовуватися для контролю повітряного простору, управління повітряним рухом в аеропортах, а також для виявлення безпілотників, крилатих ракет та літаків, маскуючись під рельєф.

Інщі операції "Примар" в Криму

Нагадаємо, 4 грудня на військовому аеродромі "Кача" дрони знищили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29, який перебував на стоянці.

Також розвідникам вдалося успішно вразити дороговартісну ціль в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про російську радіолокаційну систему зі складу С-400.