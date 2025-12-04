Бійці ГУР знищили в Криму російський винищувач МіГ-29 (відео)

Українські захисники за допомогою безпілотника знищили в тимчасово окупованому Криму винищувач МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Як зазначили в ГУР, російський МіГ-29 було знищено воїнами спецпідрозділу ГУР "Примари" 4 грудня на аеродромі "Кача".



Цієї ж ночі воїни ГУР атакували аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" біля тимчасово окупованого Сімферополя.

У розвідці зазначили, що українські захисники продовжують систематично послаблювати систему протиповітряної оборони росіян на тимчасово окупованому півострові, знищуючи радари, зенітні комплекси та винищувачі.

МіГ-29

МіГ-29 - це багатоцільовий фронтовий винищувач четвертого покоління, який вперше піднявся в повітря наприкінці 1970-х років.

Літак проєктували як відповідь на американські F-15 і F-16, тож він отримав високу маневреність, потужні двигуни з інтегрованими повітрозабірниками та можливість працювати на малих висотах.

МіГ-29 має вбудовану гармату калібру 30 мм і може застосовувати широкий набір керованих і некерованих ракет "повітря-повітря" і "повітря-земля".